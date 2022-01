Russland tritt Kriegsbefürchtungen entgegen. (imago / Ukrinform / Serhii Huda)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Moskau sagte, allein der Gedanke eines Kriegsausbruchs zwischen Russland und Ukraine sei nicht hinnehmbar. Russland habe mehrmals bekräftigt, niemanden angreifen zu wollen. Er hoffe, dass die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich ein Ergebnis brächten. Gestern hatten erstmals wieder Gespräche auf Beraterebene im sogenannten Normandie-Format stattgefunden. In zwei Wochen soll es in Berlin ein weiteres Treffen geben.

Der ukrainische Außenminister Kuleba wertete die Fortsetzung der Gespräche als Zeichen für Moskaus Streben nach einer diplomatischen Lösung. Trotzdem stelle sich Kiew auf alle Szenarien ein, erklärte er. Denn Russland behalte sich weiterhin eine Militäroperation vor.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.