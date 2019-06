In Russland ist die kurze Begegnung zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un positiv aufgenommen worden.

Wenn die Situation durch das Treffen entschärft werde, könnten alle davon profitieren, sagte der Chef des Auswärtigen Ausschusses in Moskau, Kossatschow. Allerdings könne eine atomare Abrüstung Nordkoreas nicht mit einem Alleingang der USA erreicht werden. Eine Lösung des Problems werde es nicht geben, wenn China und Russland nicht teilnähmen, so Kossatschow.



Trump hatte als erster amtierender US-Präsident heute nordkoreanischen Boden betreten. Zusammen mit Kim Jong Un überschritt er in der entmilitarisierten Zone von Südkorea aus die Grenze zum Norden. Trump sprach von einem großen Tag für die Welt und kündigte die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm an. - In den Gesprächen zwischen Washington und Pjöngjang herrscht seit Monaten Stillstand. Kim hatte einer nuklearen Abrüstung zwar grundsätzlich zugestimmt, konkrete Vereinbarungen waren jedoch ausgeblieben.