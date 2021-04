Bundesaußenminister Maas hat eine zügige Umsetzung des von Russland angekündigten Truppenrückzugs aus dem Grenzgebiet zur Ukraine gefordert.

Moskau solle außerdem die Sperrung von Seegebieten im Schwarzen Meer zurücknehmen und Verletzungen der Waffenruhe im Osten der Ukraine abstellen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Maas rief dazu auf, Probleme durch Dialog zu lösen.



Russland hatte in den vergangenen Wochen bis zu 100.000 Soldaten nahe der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die Truppenbewegungen nährten Befürchtungen vor einem Einmarsch in die Ukraine. Der Präsident des Landes,

Selenskyj, warnte, es müsse jederzeit mit einem neuen Truppenaufmarsch an der Grenze gerechnet werden.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.