Russland hat seinen umstrittenen Marschflugkörper vom Typ 9M729 offenbar an mehr Standorten aufgestellt als bisher bekannt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf westliche Geheimdienstmitarbeiter.

Demnach waren bislang nur zwei Standorte bekannt, nämlich das südrussische Testgelände Kapustin Jar und Kamyschlow östlich von Jekaterinburg. In der zweiten Jahreshälfte 2018 hätten die Amerikaner über zwei weitere Stationierungsorte informiert, und zwar im nordossetischen Mosdok sowie Schuja nahe Moskau.

16 Raketen pro Bataillon

Jedes Bataillon verfügt laut FAS über vier Startfahrzeuge auf Rädern, die jeweils vier Raketen mit sich führen, die sowohl mit einem konventionellen als auch mit einem atomaren Sprengkopf bestückt werden können.



Die USA und die Nato werfen Russland vor, mit diesem Marschflugkörper gegen den INF-Abrüstungsvertrag zu verstoßen. Moskau bestreitet das. Sowohl Washington als auch die russische Regierung haben die Vereinbarung aufgekündigt.

Hoffen auf Einigung zwischen Russland und USA

Wirtschaftsminister Altmaier schließt angesichts des Scheiterns des INF-Abrüstungsvertrags eine Nachrüstung nicht aus. Er sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", die USA hätten den Ausstieg aus dem Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit russischen Verstößen gegen die Regelungen begründet.



Altmaier betonte, er setze darauf, dass sich Amerikaner und Russen am Ende einigen würden. Es sei aber falsch, die eigene Verhandlungsposition zu schwächen, indem man den Gedanken an eine Nachrüstung von vornherein ausschließe. - Außenminister Maas hat sich gegen eine Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa ausgesprochen.