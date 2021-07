In Russland ist ein umstrittenes Gesetz in Kraft getreten, das Geschichtsfälschung unter Strafe stellt.

Präsident Putin unterzeichnete es in Moskau. Verboten ist demnach unter anderem die Gleichsetzung von Sowjet- und NS-Handlungen während des Zweiten Weltkriegs. Historiker kritisierten, dass die Regelung sehr weit dehnbar sei. Sie warfen dem Kreml vor, damit eine bestimmte Lesart der Geschichte vorzugeben und sich so ein "Monopol auf die Wahrheit" sichern zu wollen.



Putin hingegen begründet das Vorhaben mit dem Kampf gegen Geschichtsfälschung. So hatte er im Jahr 2019 empört auf eine Resolution des Europaparlaments reagiert. In dieser wurde der Sowjetunion eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs gegeben. Hintergrund ist der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt von 1939.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.