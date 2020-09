Welche Wirkung hätten Sanktionen gegen Russland als Konsequenz aus dem Giftanschlag auf den Kremlkritiker Nawalny? Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft warnt vor voreiligen Strafmaßnahmen. Auch Wirtschaftsminister Altmaier ist skeptisch. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig hält - ähnlich wie SPD-Chef Walter-Borjans - einen Ausstieg aus dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 für falsch.

Der Geschäftsführer des Ostausschusses, Harms, sagte im Deutschlandfunk, er sehe Wirtschaftssanktionen grundsätzlich kritisch. In vielen Fällen, etwa beim Iran, hätten wirtschaftliche Strafen keine Wirkung gezeigt. Sie könnten sogar die Fronten verhärten. Das Pipelineprojekt Nord Stream 2 nannte Harms wichtig. Es sichere die Versorgung mit Gas und sei auch klimapolitisch sinnvoll. Außerdem seien bereits viele tausend Arbeitsplätze geschaffen worden.



Nach Harms' Einschätzung sollte nun zuerst erst Giftanschlag auf den Oppositionspolitiker Nawalny aufgeklärt werden. Man sollte abwarten, ob die Führung in Moskau dieser Forderung nachkomme. Über Sanktionen sollte die Politik erst danach entscheiden - und zwar auf europäischer Ebene.



Das Interview können Sie hier nachhören (Audio-Link).

Auch Altmaier skeptisch gegenüber Sanktionen

Auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier bezweifelt, dass Sanktionen gegen Russland Wirkung zeigen. Er kenne keinen Fall, in dem ein Land durch solche Maßnahmen zu einer Verhaltensänderung bewegt worden sei, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Sanktionen führten eher zu einer Verhärtung der Politik. Auch müssten derartige Schritte gemeinsam mit den europäischen Partnern erörtert werden.



Altmaier betonte, es sei aber auch nicht die Zeit, irgendetwas auszuschließen, sonst würde man seine eigene Position schwächen. Zugleich verurteilte der Minister die Vergiftung Nawalnys als einen feigen Mordanschlag an einem russischen Bürger in seinem Heimatland. Wenn dieser nicht aufgeklärt werde, müssten sich der Westen und die EU mit einer Antwort befassen.

Schwesig lehnt Ausstieg aus Nord Stream 2 ab

In Deutschland wird derzeit als mögliche Konsequenz diskutiert, ob man aus dem Ostseepipeline-Projekt Nord Stream 2 aussteigen soll. Nach SPD-Chef Walter-Borjans zeigte sich auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kritisch gegenüber einem solchen Schritt.



Die SPD-Politikerin sagte dem Magazin "Der Spiegel", zwar sei bei der Aufklärung des Giftanschlags auf Nawalny nun zunächst Russland am Zug. Aber dieses Verbrechen dürfe nicht dazu benutzt werden, Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Offensichtlich seien jene, die nun einen Baustopp für die Gaspipeline von Russland nach Deutschland verlangen, schon immer Gegner des Projekts gewesen.



In der CDU gab es zuletzt Forderungen, Nord Stream 2 zu stoppen. So sagte die Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer, für sie sei die Ostsee-Pipeline kein Herzensprojekt.

"Maßgeblich von sozialdemokratischem Ex-Kanzler vorangetrieben"

Im Deutschlandfunk kommentierte Hauptstadt-Korrespondent Stephan Detjen die Ablehnung eines Stopps von Nord Stream 2 in den Reihen der SPD: "Das ist nicht erstaunlich, denn die Pipeline wurde in ihrer Genese und Entwicklung maßgeblich von einem sozialdemokratischen Ex-Kanzler und einem Vizekanzler sowie Wirtschafts- und Energieminister der SPD vorangetrieben."