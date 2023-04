Diplomatischer Konflikt

Russlands Botschaft in Berlin: Offenbar reduzieren Deutschland und Russland jeweils ihr diplomatisches Personal. (imago images/Jürgen Ritter)

Die Nachrichtenagentur RIA gab ihre Zahl unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau mit mehr als 20 an. Eine Sprecherin des russischen Verteidigungsministeriums hatte die Ausweisung am Vormittag angekündigt. Sie sprach von einer Gegenmaßnahme. Die Bundesregierung habe ihrerseits zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen.

Die Bundesregierung nahm auf Anfrage nicht explizit Stellung. Das Auswärtige Amt bestätigte lediglich, dass man in den vergangenen Wochen mit Russland zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt gestanden habe.

Heute früh war eine russische Regierungsmaschine mit Sondergenehmigung von Moskau nach Berlin geflogen und sollte am selben Tag nach Russland zurückfliegen. Es ist nicht bekannt, ob Diplomaten an Bord waren.

