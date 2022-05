In der vergangenen Woche seien ihnen mehr Geländegewinne als im gesamten Mai zuvor gelungen, heißt es. (Archivbild) (imago / ITAR-TASS / Alexander Reka)

Präsident Selenskyj nannte die Lage im Osten des Landes brenzlig. Er bat erneut um schwere Waffen wie Raketenartillerie, Panzer und Kriegsschiff-Abwehrraketen. Dies sei die beste Investition, um Stabilität in der Welt zu erhalten, sagte er in Kiew. Die russische Armee werfe alle Kräfte, die sie noch aufbringen könne, in diesen Angriff.

Das bestätigten auch Militärexperten eines US-Forschungsinstituts . Russland ziehe im Gebiet Luhansk Truppen aus verschiedenen Richtungen zusammen, hieß es. In der vergangenen Woche seien ihnen mehr Geländegewinne als in der gesamten ersten Maihälfte gelungen. Russland kontrolliere im Gebiet Luhansk gemeinsam mit prorussischen Separatisten inzwischen 90 Prozent des Territoriums.

Nach ukrainischen Behördenangaben wurde die Großstadt Saporischschja heute früh von mehreren Raketen getroffen. Weiter hieß es, im 200 Kilometer entfernten Mariupol hätten Arbeiter 200 Leichen im Keller eines zerstörten Wohnhauses entdeckt. Die Berichte aus den Kriegsgebieten lassen sich nur schwer überprüfen.

