Erdogan (l.) und Putin bei einem Treffen in Moskau (dpa-bildfunk / AP / Pavel Golovkin)

Nach einem Telefonat der Staatschefs Putin und Erdogan kündigten deren Büros an, die Zusammenarbeit beider Länder zu intensivieren. Das Verhältnis ist angespannt, unter anderem wegen des Ukraine-Konflikts.

Putin hatte kürzlich Kritik an der türkischen Lieferung von Kampfdrohnen an das ukrainische Militär geübt. Die Türkei warf Russland vor, einseitige Forderungen an die NATO zu stellen. Der Kreml verlangt, dass das Militärbündnis eine erneute Osterweiterung sowie einen Beitritt der Ukraine formell ausschließt.

Weitere Themen des Telefonats zwischen Putin und Erdogan waren nach Angaben aus Moskau die Lage im Kaukasus sowie die Konflikte in Syrien und Libyen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.