Der Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland ist international begrüßt worden.

Bundeskanzlerin Merkel wertete den Schritt als hoffnungsvolles Zeichen. Es lohne sich, weiter mit aller Kraft an der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens zu arbeiten, erklärte Merkel. Ähnlich äußerte sich das französische Präsidialamt in Paris. US-Präsident Trump sprach von einer guten Nachricht. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in Kiew, der Gefangenenaustausch sei ein erster von vielen Schritten, um den Krieg im Osten seines Landes zu beenden. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, die aktuelle Stimmung könne zur Lösung weiterer Probleme genutzt werden.



Russland und die Ukraine ließen jeweils 35 Personen ausfliegen. Unter den Ukrainern waren 24 Seeleute, die im vergangenen November auf dem Weg ins Asowsche Meer von der russischen Küstenwache festgesetzt worden waren. Freigelassen wurde auch der Regisseur Senzow.