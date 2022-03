Russland und Ukraine setzen Verhandlungen fort. (Imago/Alexandr Kryazhev)

Das bestätigte der ukrainische Delegationsleiter Arachamija ohne weitere Angaben zu machen. Die Ukraine verlangt ein Ende des Krieges und den Abzug der russischen Truppen. Moskau möchte erreichen, dass Kiew die annektierte Halbinsel Krim als russisches Territorium akzeptiert. Außerdem sollen die ostukrainischen Separatistengebiete als unabhängige Staaten anerkennt werden.

Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind aktuell auf dem Weg zu Gesprächen nach Kiew. Ziel des Besuchs ist es, die Unterstützung der gesamten EU für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine zu bekräftigen und ein Hilfspaket vorzustellen.

Die Angriffe auf die Ukraine halten unvermindert an. In Kiew tritt deshalb am Abend eine 35 Stunden währende Ausgangssperre in Kraft. Auch um Charkiw und Mariupol gibt es weiter Kämpfe. In Lwiw nahe der polnischen Grenze ist das Krankenhaus bereits überlastet. Dort werden nach UNO-Angaben verletzte Kinder aus umkämpften Regionen versorgt. In der belagerten Stadt Sumy versucht das Rote Kreuz Frauen und Kinder über einen Konvoi in Sicherheit zu bringen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.