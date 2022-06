Zerstörungen im ukrainischen Mariupol (AFP / Stringer)

Russland habe die Leichen von 64 gefallenen Verteidigern des Asow-Stahlwerks in Mariupol übergeben, teilte die ukrainische Regierung mit. Wie viele Leichen im Gegenzug an Russland übergeben wurden, blieb unklar. Der Austausch fand demnach in der Region Saporischschja statt. Zum genauen Ort und Zeitpunkt machte Kiew keine Angaben. Eine Bestätigung aus Russland gab es zunächst nicht.

Das Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol war wochenlang umkämpft. Die letzten ukrainischen Kämpfer hatten sich vor einem Monat ergeben.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.