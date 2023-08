Luftangriffe

Drohnenangriffe in der Ukraine (AFP / HANDOUT)

Das ukrainische Militär teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, man habe rund 15 russische Drohnen abgeschossen, die sich auf dem Weg nach Kiew befunden hätten. Das russische Verteidigungsministerium meldete wiederum den Abschuss sechs ukrainischer Drohnen in der Region Kaluga, rund 200 Kilometer südwestlich von Moskau. In beiden Fällen habe es keine Schäden oder Verletzte gegeben, hieß es.

Zuletzt war es immer wieder zu Drohnenangriffen gekommen. Am Dienstag hatte Russland Einschläge in der Hauptstadt Moskau und auf der annektierten Halbinsel Krim gemeldet, am Mittwoch war unter anderem der ukrainische Donau-Hafen in Ismail Ziel eines Angriffs.

