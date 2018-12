Der russische Präsident Putin hat sich dem amerikanischen Präsidenten Trump gegenüber gesprächsbereit gezeigt.

Putin betonte in seinen Neujahrswünschen an die USA, die Beziehungen beider Länder seien wichtig für strategische Stabilität und internationale Sicherheit. Russland sei offen für Gespräche über eine weitreichende Agenda. Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist seit Jahren belastet. Grund sind die Konflikte in der Ukraine und in Syrien sowie die Vorwürfe, Russland habe sich in den US-Wahlkampf eingemischt. Putin und Trump hatten sich im Sommer zu bilateralen Gesprächen in Helsinki getroffen. Weitere derartige Treffen sind bisher nicht geplant.



In seinen Grüßen an Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel betonte Putin auch, die Zusammenarbeit mit Deutschland fortsetzen zu wollen. Das sei nicht nur wichtig für beide Völker, sondern auch für ganz Europa.