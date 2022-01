Der amerikanische Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow begrüßen sich in Genf. (IMAGO / SNA)

Der russische Außenminister Lawrow sprach im Anschluss an das Treffen von einem "offenen Austausch". Beide Seiten seien sich über die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs einig. Er hoffe, dass sich die Gemüter beruhigten. Lawrow betonte in der Pressekonferenz mehrfach, Russland hege keine Angriffspläne gegen die Ukraine. Man könne aber nicht hinnehmen, dass die Nato offenkundig das Land als ihren Einflussbereich betrachte. Lawrow sagte, Blinken habe in diesem Zusammenhang eine schriftliche Antwort bis kommende Woche zugesichert. Anschließend solle es weitere Gespräche auf Ebene der Außenminister geben.

Blinken: Austausch von Positionen

US-Außenminister Blinken sagte in seiner Pressekonferenz, das Gespräch mit Lawrow sei offen und substanziell gewesen. Es habe sich nicht um Verhandlungen gehandelt, sondern den Austausch von Positionen. Er habe noch einmal deutlich gemacht, dass jede Art einer Invasion Russlands in die Ukraine eine heftige Reaktion des Westens nach sich ziehen würde. Man stehe fest an der Seite der Ukraine und unterstütze ihre Souveränität und territoriale Integrität.

Früher als geplant beendet

Blinken und Lawrow hatten ihr Krisengespräch im Ukraine-Konflikt nach rund eineinhalb Stunden und damit früher als geplant beendet. Die beiden Chefdiplomaten hatten sich mit Handschlag begrüßt. Die Entspannungsbemühungen laufen seit vergangener Woche auf Hochtouren, haben aber bislang keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die beiden Länder werfen sich gegenseitig Provokationen vor. Die Vereinigten Staaten sehen in der Konzentration russischer Truppen Vorbereitungen für einen Einmarsch in das Nachbarland. Russland weist dies zurück und fordert unter anderem einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der Nato.

