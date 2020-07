Die USA haben den Ablauf des Referendums in Russland über eine Verfassungsänderung kritisiert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte in Washington, es gebe Berichte, wonach auf Wähler Zwang ausgeübt und unabhängige Beobachter behindert worden seien. Besorgniserregend sei zudem, dass die Verfassungsänderung Präsident Putin einen Verbleib an der Macht bis 2036 erlaube. Auch in Deutschland wurde Kritik laut. Der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, Link, monierte, die Opposition in Russland habe keinerlei Gelegenheit gehabt habe, ihre Meinung in den Medien darzustellen. Der FDP-Politiker sprach wörtlich von einer Farce. Letztlich sei es nur eine Akklamation des gewünschten Ergebnisses durch die Regierung gewesen. Nach Angaben der russischen Wahlkommission wurde die Verfassungsänderung mit knapp 78 Prozent der Stimmen angenommen. Die Beteiligung lag bei rund 65 Prozent.