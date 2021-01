Die US-Regierung hat Russland wegen der Gewalt der Sicherheitskräfte bei den heutigen Demonstrationen für den Kremlkritiker Nawalny kritisiert.

In einer Erklärung spricht das Außenministerium in Washington von harschen Methoden - auch gegen Journalisten. Zugleich wird in der Erklärung die Freilassung Nawalnys sowie der festgenommenen Demonstrantinnen und Demonstranten gefordert. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell kritisierte das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Russland.



Die russische Nichtregierungsorganisation OWD-Info spricht mittlerweile von landesweit mehr als 2.600 Festnahmen. In Moskau kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Dort waren auch Menschen in Richtung des Gefängnisses gezogen, in dem sich Nawalny derzeit befindet. Proteste gab es über das ganze russische Staatsgebiet verteilt, von der sibirischen Stadt Jakutsk bis zu europäischen Metropolen wie Sankt Petersburg. Darüber hinaus gingen auch in anderen Ländern wie Estland und Deutschland Menschen auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.