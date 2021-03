Als Reaktion auf die Verhaftung des Kreml-Kritikers Nawalny haben die USA und die Europäische Union konkrete Maßnahmen gegen Russland auf den Weg gebracht.

Die USA verhängten Sanktionen gegen insgesamt sieben russische Staatsbürger. Die EU wiederum setzte Einreise- und Vermögenssperren gegen vier hochrangige Vertreter des russischen Justiz- und Strafverfolgungssystems in Kraft.



Inzwischen liegt der Bericht der UNO zum Fall Nawalny vor. Danach ist Russland für den Giftanschlag auf den Kremlkritiker verantwortlich. Das Attentat gehöre zu einer Serie von Angriffen im In- und Ausland, mit denen Kritiker eingeschüchtert werden sollten, erklärten die Menschenrechts-Expertinnen bei der Vorstellung ihres Berichts in Genf.

