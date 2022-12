Putin verbietet ab Februar Ölexporte in Länder mit Preisdeckel (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gavriil Grigorov)

In einem von Präsident Putin unterzeichneten Dekret heißt es, die Lieferung von russischem Öl und Ölprodukten an ausländische juristische Einheiten und andere Privatpersonen sei verboten, wenn der Preisdeckel angewendet werde. Die EU, die G7-Staaten und Australien hatten den Deckel auf 60 Dollar festgesetzt. Er findet Anwendung bei russischem Rohöl, das auf dem Seeweg transportiert wird.

Zum 5. Dezember war zudem laut EU-Kommission im Rahmen der Sanktionen gegen Russland ein Verbot für den Erwerb, die Einfuhr oder die Weiterleitung von Rohöl in die Europäische Union in Kraft getreten. Das betreffe den Transport auf dem Seeweg. Für die Einfuhr über Pipelines war eine vorübergehende Ausnahme vorgesehen.

Vor etwa einer Woche sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Kellner, das Öl-Embargo für Pipelines solle wie geplant zum 1. Januar kommen. Der Grünenpolitiker ergänzte, die Treibstoffversorgung an Tankstellen in großen Teilen Ostdeutschlands sei aus Sicht der Regierung dennoch gesichert. Kellner verwies auf zugesagte alternative Öllieferungen für die PCK-Raffinerie in Schwedt aus Polen.

