Ab Februar

Russland verbietet Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel

Russland hat auf die Einführung des sogenannten Ölpreisdeckels reagiert und will die teilnehmenden Länder nicht mehr beliefern. Das geht aus einem Dekret hervor, dass der russische Präsident Putin unterzeichnete und das am 1. Februar in Kraft treten soll.

28.12.2022