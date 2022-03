Russland verhängt Einreiseverbot für US-Präsident Biden. (dpa / picture alliance / Igor Sinitsyn)

Wie das russische Außenministerium in Moskau mitteilte, stehen insgesamt 13 Namen auf der Sanktionsliste, darunter auch Außenminister Blinken. In Moskau hieß es, es handle sich um eine Antwort auf die US-Sanktionen, die wiederum ranghohen russischen Regierungsmitgliedern die Einreise in die USA verbieten würden. Die USA, die EU und weitere Staaten hatten als Reaktion auf den Angriffskrieg mehrfache Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland erlassen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.