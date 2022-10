Russland verhängt Kriegsrecht in vier annektierten Gebieten in der Ukraine. (Sergei Ilyin/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

Damit gelten für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja erweiterte Machtbefugnisse. Bewohner können nun zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen oder an Reisen gehindert werden. Zudem verkündete der Kreml Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in russischen Regionen in der Nähe der Ukraine sowie für die bereits 2014 annektierte Krim.

Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Podoljak, erklärte, die Ukraine werde ungeachtet des Schritts die Rückeroberung der von Russland besetzen Gebiete fortsetzen. Die ukrainische Armee war zuletzt weiter in Richtung der Stadt Cherson vorgerückt. Die dortige pro-russische Verwaltung begann heute mit dem Rückzug aus der Stadt. Man wolle auch bis zu 60.000 Zivilisten aus der Stadt bringen, hieß es.

Die Ukraine meldete weitere russische Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Laut Präsident Selenskyj wurde ein Drittel der Elektrizitätswerke zerstört. Viele Orte sind ohne Strom.

