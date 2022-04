Russland verhängt Sanktionen gegen britische Parlamentarier. (dpa-Bildfunk / AP / UK Parliament)

Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, erfolgt die Maßnahme als Gegenreaktion auf britische Sanktionen gegen russische Politiker. Zu den betroffenen Abgeordneten zählen sowohl Mitglieder der regierenden Konservativen als auch Mitglieder der Labour-Partei. Es seien die Parlamentarier bestraft worden, die am meisten zu den Sanktionen gegen Russland und zur anti-russischen Stimmung in Großbritannien beigetragen hätten, hieß es aus Moskau. Premier Johnson rief die betroffenen Abgeordneten dazu auf, die Sanktionen als eine Auszeichnung zu werten.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.