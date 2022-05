Russland konzentriert seine Angriffe auf den Donbass. (Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/dpa)

Das ukrainische Militär erklärte, in den Gebieten Donezk und Luhansk seien neun Vorstöße abgewehrt worden. An vier weiteren Orten werde weiter gekämpft, heißt es in einem am Abend in Kiew herausgegebenen Lagebericht. Russland setze entlang der gesamten Front Kampfflugzeuge, Raketenwerfer, Panzer und Mörser ein. Im Bezirk Donezk wurden nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens sieben Menschen getötet.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht überprüfen.

