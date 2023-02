Erneut russische Angriffe auf Bachmut und Donezk. (IMAGO Adrien Vautier / Le Pictorium)

Der britische Geheimdienst berichtet von schweren Kämpfen in der Region um Bachmut. Außerdem mehrten sich die Anzeichen für eine mögliche Offensive um den Ort Wuhledar südlich von Donezk. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 90 Angriffe abgewehrt. Russische Truppen hätten in der Nähe von Kupiansk in der Region Charkiw und um Lyman, Bachmut und Schachtarsk angegriffen. Russland versuche ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ukrainische Stellungen zu schwächen, hieß es weiter.

Unterdessen traf der spanische Ministerpräsident Sanchez zu einem Besuch in Kiew ein. Madrid hatte gestern die Lieferung von sechs Leopard-Panzern zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.