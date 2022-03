Aufräumarbeiten im Retroville-Einkaufszentrum in Kiew, Ukraine, das durch einen russischen Luftangriff zerstört wurde. (dpa/Carol Guzy)

Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, wurden binnen 24 Stunden mehr als 250 Einsätze registriert. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw.

Heftige Kämpfe werden weiter aus dem Osten der Ukraine gemeldet. Im Gebiet Donezk stünden die ukrainischen Einheiten unter Beschuss, hieß es. Russische Truppen meldeten die vollständige Kontrolle über die ukrainische Stadt Isjum. Von ukrainischer Seite liegt dazu keine Bestätigung vor. Die Stadt mit 48.000 Einwohnern war seit Tagen belagert. Die Ukraine wiederum meldet, im Hafen der südukrainischen Stadt Berdjansk ein russisches Landungsschiff zerstört zu haben. Das Schiff soll zur Schwarzmeerflotte gehört haben.

In Brüssel hat inzwischen der Sondergipfel der Nato begonnen. Am Nachmittag befassen sich auch die Teilnehmer des EU-Gipfels und der G-7-Staaten mit dem Krieg in der Ukraine.

