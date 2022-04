Russland setzt seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fort. Im Bild: Das zerstörte Gelände einer Rüstungsfabrik. (AFP)

Nach seinen Angaben gab es in einem Bezirk im Osten von Kiew Explosionen. Rettungskräfte und Sanitäter sind dort im Einsatz. Klitschko forderte geflohene Einwohner wegen der unsicheren Lage auf, vorerst nicht zurückzukehren.

Die russische Führung hatte nach dem Untergang des Kriegsschiffs "Moskwa" angekündigt, die Angriffe in der Ukraine zu verstärken. Neben Kiew gibt es auch aus der westukrainischen Stadt Lwiw Berichte über Explosionen. Zudem sollen im Osten des Landes die Angriffe ausgeweitet worden sein. In der Stadt Sjewjerodonezk ist von großen Zerstörungen die Rede. Nach Angaben der Militärverwaltung sind etwa drei Viertel aller Gebäude stark beschädigt. Die meisten Menschen haben die Stadt verlassen.

Selenskyj beschreibt Ausmaß der Zerstörung

In seiner jüngsten Videobotschaft beschreibt Präsident Selenskyj das Ausmaß der Zerstörung in seinem Land. Die Behörden stünden vor großen Herausforderungen. In mehr als 900 Ortschaften und Städten sei beispielsweise die Gas-, Wasser- und Stromversorgung unterbrochen und in vielen Regionen sei auch die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet. In den vergangenen Wochen seien bis zu 3.000 ukrainische Soldaten getötet und mindestens 10.000 verletzt worden, so Selenskyj.

