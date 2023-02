Russische Truppen (Archivbild) (picture alliance / AA / Leon Klein )

Das lasse auf unmittelbar bevorstehende neue Angriffe schließen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die russischen Streitkräfte konzentrierten sich auf Operationen unter anderem rund um die Städte Lyman, Bachmut und Schachtarsk. Vor allem rund um Bachmut gibt es demnach weiter schwere Kämpfe. Bei Awdijiwka und Schachtarsk seien russische Angriffe abgewehrt worden, hieß es.

Der Krieg gegen die Ukraine ist auch Thema einer Debatte der UNO-Vollversammlung. Morgen wird Bundesaußenministerin Baerbock eine Rede in New York halten. In der Vollversammlung soll dann über eine Resolution abgestimmt werden, in der unter anderem ein Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert wird.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.