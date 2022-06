DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT: Ein Blick auf ein durch Beschuss beschädigtes Wohnhaus in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk, Ukraine. 29. Mai 2022 (picture alliance/dpa/TASS | Alexander Reka)

Bei den Angriffen werde jetzt Artillerie eingesetzt, teilte der Generalstab mit. Zudem verstärke die mobile Reserve des 2. russischen Armeekorps die Truppen. Der Versuch der russischen Streitkräfte, in die nahe gelegene Stadt Bachmut vorzudringen, sei gescheitert, hieß es weiter. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. - Die Regierung in Kiew teilte mit, der Geheimdienst stehe in Kontakt zu den von Russland gefangen genommenen Kämpfern aus dem Asowstal-Stahlwerk in Mariupol. Dem Innenministerium zufolge gibt es Informationen zu den Haftbedingungen, der Versorgung und den Möglichkeiten einer Freilassung der Kämpfer. Einzelheiten dazu wurden nicht bekannt.

