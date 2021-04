Die russischen Militärmanöver nahe der Grenze zur Ukraine sollen morgen enden.

Verteidigungsminister Schoigu habe das Ende der Übungen bei einem Besuch auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel angekündigt, meldet die Nachrichtenagentur Afp. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wollte sich Shoigu von der Einsatzfähigkeit der Truppen ein Bild machen. An den Manövern nahmen Bodentruppen, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Luftabwehreinheiten teil.



Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze und auf der Krim stationiert und damit Furcht vor einer Eskalation der Spannungen in der Region ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.