Selenskyj

"Russland vertuscht weitere Kriegsverbrechen" - Berichte über Krematorien in Mariupol

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, nach dem internationalen Entsetzen über die Gräueltaten in Butscha weitere Kriegsverbrechen vertuschen zu wollen. Moskau habe seine Taktik geändert und versuche nun, in den besetzten Gebieten getötete Menschen von den Straßen und aus den Kellern zu entfernen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft.

07.04.2022