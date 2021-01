In Russland hat es bei Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Nawalny viele Festnahmen gegeben.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD Info nahm die russische Polizei landesweit mehr als 2.100 Personen fest. Darunter befanden sich demnach Nawalnys Frau, die am Nachmittag wieder freigelassen wurde, sowie eine enge Mitarbeiterin des Regierungskritikers, die Juristin Sobol. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet außerdem über Gewalt gegen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebungen. Viele seien von Sicherheitskräften geschlagen und weggebracht worden.



Proteste gab es landesweit in mehr als 60 Städten. Sie begannen im Osten des Landes, wo bei Temperaturen von mancherorts unter minus 50 Grad tausende Menschen gegen die Führung in Moskau protestierten. In Sankt Petersburg waren es rund 2.000 Oppositionsanhänger. Auch in Estland gingen mehrere hundert Menschen für die Freilassung Nawalnys auf die Straße. In Berlin demonstrierten vor der russischen Botschaft einige hundert Menschen, ebenso in der Innenstadt von Düsseldorf. Nawalny war vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

