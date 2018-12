Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland sind nach jüngsten Angaben mindestens vier Menschen getötet worden.

Die Behörden bezifferten die Zahl der Vermissten, die unter den Trümmern des eingestürzten Gebäudes in der Stadt Magnitogorsk vermutet werden, auf 35. Zunächst war von 80 Personen die Rede. Mehrere Minister und auch Präsident Putin machten sich am Unglücksort ein Bild von der Lage. In dem Plattenbau aus der Sowjetzeit wohnten 1.100 Menschen. Das zwölfstöckige Wohnhaus am Ural war bei der Explosion teilweise eingestürzt.