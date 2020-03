Die für den 22. April geplante Volksabstimmung über die Verfassungsreform in Russland wird verschoben.

Präsident Putin sagte in einer Rede an die Nation, angesichts der Corona-Epidmie wolle man damit eine weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit verhindern.



Das russische Verfassungsgericht hatte die Reform bereits Mitte des Monats gebilligt. Die Änderungen geben Putin die Möglichkeit, nach dem Ende seiner laufenden Amtszeit im Jahr 2024 erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren. Damit könnte er bis zum Jahr 2036 im Amt bleiben. Die Opposition wirft Putin vor, sich unrechtmäßig an der Macht halten zu wollen.



In Russland sind nach offiziellen Angaben bislang rund 500 Menschen mit dem Virus infiziert. Ein Mensch sei an der Krankheit gestorben, hieß es.