Die UNO-Vollversammlung hat Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen suspendiert. (Getty Images via AFP)

Bei einer Abstimmung in New York votierten 93 Mitgliedstaaten für eine Suspendierung. 24 Staaten stimmten dagegen. 58 Länder enthielten sich. Den Schritt hatten unter anderem die USA und Großbritannien gefordert. Sie begründeten dies mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und vor allem mit den Gräueltaten in Butscha. Auch die G7-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich vor der Abstimmung in einer Mitteilung für eine Suspendierung ausgesprochen.

Im 2006 gegründeten Menschenrechtsrat in Genf sind 47 Staaten vertreten. Sie werden von der UNO-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Russlands derzeitige Mitgliedschaft wäre noch bis 2023 gelaufen.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.