Die Welt-Anti-Doping-Agentur verdächtigt nach Auswertung der sichergestellten Daten aus einem Moskauer Labor fast 300 russische Athleten des Dopings.

Wie die WADA mitteilte, wurden aus den knapp 580 Stichproben insgesamt 298 Fälle mit besonders auffälligen Werten ermittelt. Bei 43 der verdächtigen Sportler seien bereits Beweise für mögliche Verstöße gesammelt worden. Die WADA will diese an die zuständigen Verbände weiterleiten. Sollten die Verbände nach Ansicht der WADA nicht angemessen handeln, werde die Agentur den jeweiligen Sachverhalt selbst prüfen und gegebenenfalls den Internationalen Sportsgerichtshof einschalten, hieß es.



Im Januar waren in Moskau Daten gesichert worden, die Auskunft über jahrelang vertuschte positive Dopingtests in Russland geben können. Zusätzlich wurden im April fast 2.300 Doping-Proben russischer Athleten sichergestellt.