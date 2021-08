In Russland bedrohen Feuer weiterhin viele Ortschaften.

Die Behörden verhängten nun auch in der Stadt Sarow den Ausnahmezustand. Dort befindet sich das atomare Kernforschungszentrum des Landes. Die Verwaltung teilte mit, so könnten zusätzliche Kräfte zur Löschung der Brände mobilisiert werden. Besonders stark betroffen von den zahlreichen Waldbränden ist die sibirische Region Jakutien im Nordosten Russlands. Dort brannten Dutzende Häuser ab. Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.



Aus der Region um den großen Fluss Amur an der Grenze zu China hingegen werden nach massiven Regenfällen Hochwasser gemeldet. Offiziellen Angaben zufolge sind 24 Orte von der Außenwelt abgeschnitten.

