Das russische Außenministerium in Moskau (dpa / picture alliance / Igor Sinitsyn)

Wenn diese Waffen gegen Russland eingesetzt würden, müssten jene Länder die Verantwortung dafür tragen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Auch die Schritte, die die Europäische Union eingeleitet habe, würden nicht ohne Folgen bleiben. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.

Russland hatte heute seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums nennt Minister Schoigu konkret die - Zitat - "strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifikflotte sowie die Fernfliegerkräfte". Die USA und Großbritannien sehen bislang keine wesentlichen Veränderungen bei den Positionen der russischen Atomwaffen. Der britische Verteidigungsminister Wallace sagte, die Positionen seien überprüft worden. Russlands Präsident Putin wolle "seine Muskeln spielen lassen", da seine Invasion in der Ukraine ins Stocken geraten sei. Ähnlich äußerte sich ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.