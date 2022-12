Die Ukraine will sich effizienter vor russischen Raketen und Drohnen schützen. (picture alliance / NurPhoto / Oleg Pereverzev)

Die russische Botschaft in Washington teilte mit, die Bereitstellung des Systems wäre ein weiterer provokativer Schritt, der unvorhersehbare Konsequenzen nach sich ziehen würde. Dadurch würden die russisch-amerikanischen Beziehungen große Schäden nehmen. Zudem würden die USA zusätzliche globale Sicherheitsrisiken schaffen, hieß es von der Botschaft.

Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge eine Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine. Die Ausfuhr muss demnach noch von Verteidigungsminister Austin genehmigt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner gestrigen Videobotschaft, man habe diese Woche einen bedeutenden Fortschritt in der Frage der Flugabwehr gemacht. Details nannte er nicht.

