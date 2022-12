Vor USA-Besuch

Der russische Kreml-Sprecher Dmitry Peskow (dpa)

Anlässlich der Reise des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Washington erklärte Kreml-Sprecher Peskow, weitere militärische Hilfen würden den Konflikt verschärfen und für Kiew nichts Gutes verheißen. Er erwarte nicht, dass Selenskyj nach seiner Reise verhandlungsbereiter gegenüber Moskau sein werde.

Der ukrainische Präsident wird am Abend in Washington erwartet. Geplant sind Gespräche mit US-Präsident Biden und ein Auftritt vor dem Kongress. Es ist die erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffkriegs im Februar.

Biden will bei dem Treffen US-Angaben zufolge bekanntgeben, dass sein Land der Ukraine erstmals das Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellt. Die Lieferung sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,8 Milliarden Dollar, hieß es in Washington. Patriot dient der Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Das russische Militär hatte zuletzt wiederholt die Infrastruktur in der Ukraine angegriffen.

