Russland hat 40 deutsche Diplomaten zu "unerwünschten Personen" erklärt. (picture alliance / dpa)

Das Außenministerium in Moskau reagierte damit auf die Ausweisung von 40 russischen Diplomaten Anfang April aus Deutschland. Bundesaußenminsterin Baerbock sagte dazu in Berlin, den Schritt habe man erwartet, gerechtfertigt sei er in keiner Weise. Die von Russland des Landes verwiesenen Mitarbeiter des Auswärtigen Amts hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Dagegen seien die vor drei Wochen ausgewiesenen Angehörigen der russischen Vertretung in Deutschland nicht einen Tag im Dienste der Diplomatie tätig gewesen. Die Bundesregierung hatte den Betreffenden eine Verbindung zu russischen Nachrichtendiensten unterstellt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.