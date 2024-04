Fall Gershkovich

Evan Gershkovich bleibt in Moakau weiter in U-Haft (picture alliance / dpa / TASS / Sofya Sandurskaya)

Die Anordnung vom 26. März zur Verlängerung der vorbeugenden Maßnahme bleibe unverändert in Kraft, hieß es. Danach wird die U-Haft zunächst bis Ende Juni dauern. Der 32-jährige Gershkovich ist seit mehr als einem Jahr im Lefortowo-Gefängnis in Moskau in Haft. Der Reporter der Zeitung "Wall Street Journal" war bei einer Recherchereise in Russland festgenommen worden. Gershkovich weist die Spionagevorwürfe ebenso wie sein Arbeitgeber und die

amerikanische Regierung zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.