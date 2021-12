Tiergartenmord: Russland weist deutsche Diplomaten aus (Christoph Soeder / dpa )

Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, sollen zwei deutschen Diplomaten Russland verlassen. Zudem wurde der deutsche Botschafter einbestellt. Die von deutscher Seite erhobenen Anschuldigungen entbehrten jeder Grundlage und entsprächen nicht der Realität, hieß es. Das Bundesaußenministerium bestätigte das Vorgehen Russlands. Der Schritt bedeute eine weitere Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen, teilte das Ministerium in Berlin mit.

Das Kammergericht Berlin hatte in der vergangenen Woche einen Russen wegen der Erschießung eines Georgiers in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter handelte der Mann im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Bundesaußenministerin Baerbock hatte daraufhin zwei Diplomaten der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt. Moskau weist eine Verwicklung in dem Mordfall zurück.

