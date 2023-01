Blick auf das russische Außenministerium in Moskau. (dpa / picture alliance / Krasilnikov Stanislav)

Der Diplomat müsse das Land bis zum 7. Februar verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Estland werde damit künftig nur noch von einem Geschäftsträger und nicht mehr von einem Botschafter vertreten sein. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Entscheidung Estlands, die Größe der russischen Botschaft in Tallinn radikal zu verkleinern. Dies sei ein weiterer unfreundlicher Schritt gewesen, hieß es in Moskau.

Estland unterstützt die Ukraine mit eigenen Waffenlieferungen und wirbt zusammen mit den anderen baltischen Staaten Lettland und Litauen dafür, dass Deutschland der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zur Verfügung stellt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.