Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi (re.) begrüßt ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow während des G20-Außenministertreffen in Nusa Dua auf Bali in Indonesien. (dpa / picture alliance / Stefani Reynolds)

Direkt im Anschluss verließ er die Beratungen wieder. Kritik am Vorgehen in der Ukraine wies der russische Außenminister in seiner Ansprache zurück. Vielmehr habe sich der Westen verrannt und stehe einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine im Weg. Die indonesische Außenministerin Marsudi sagte als Gastgeberin des G20-Treffens, Differenzen müssten am Verhandlungstisch gelöst werden und nicht auf dem Schlachtfeld.

Unterdessen warnte Russlands Präsident Putin die westlichen Staaten vor weiteren Sanktionen. Eine Fortsetzung dieser Politik könne zu katastrophalen Folgen auf dem Weltenergiemarkt führen, sagte Putin bei Gesprächen mit der russischen Regierung. Strafmaßnahmen gegen Russland würden für die jeweiligen Länder weitaus größere Verluste bedeuten.

Westliche Länder haben Russland seit Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar mit zahlreichen Sanktionen belegt. Russland begann in den vergangenen Wochen, im Gegenzug seine Gaslieferungen an europäische Staaten zu kürzen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.