Die moldawische Präsidentin Maia Sandu hat schwere Vorwürfe gegen Moskau erhoben. (picture alliance / AA)

Solche Behauptungen seien völlig unbegründet und unbelegt, teilt das Außenministerium in Moskau in einer Erklärung mit. Die moldawische Präsidentin Sandu hatte Russland vorgeworfen, einen Umsturz in ihrem Land herbeiführen zu wollen. Der Kreml wolle ausländische Saboteure einsetzen, um die moldawische Führung zu stürzen und den Beitritt des Landes zur Europäischen Union zu verhindern. Angesichts des russischen Kriegs in der benachbarten Ukraine herrscht in Moldau seit längerem die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts um die abtrünnige Region Transnistrien. Dort unterstützt die Regierung in Moskau pro-russische Separatisten.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.