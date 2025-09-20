Dieses Foto des schwedischen Militärs soll einen der russischen MIG-31-Kampfjets im estnischen Luftraum zeigen. (AFP PHOTO / SOURCE / BYLINE)

Sie seien von Karelien in die Region Kaliningrad geflogen, so das Ministerium weiter. Die Grenzen anderer Staaten seien nicht verletzt worden. Dies sei durch objektive Überwachung bestätigt worden.

Estland hatte angegeben, drei Flugzeuge vom Typ MIG-31 hätten sich zwölf Minuten über estnischem Gebiet befunden. Eine Sprecherin der NATO erklärte, das Militärbündnis habe sofort reagiert, und italienische Kampfjets hätten die russischen Flugzeuge abgefangen. Was genau bei dem Abfangmanöver passiert ist, ist unklar. Für gewöhnlich steigen bei solchen Luftraumverletzungen Kampfflugzeuge auf und begleiten die anderen Jets wieder aus dem Luftraum hinaus.

NATO-Sitzung beantragt

Estlands Regierungschef Michal beantragte eine Sitzung der Bündnispartner nach Artikel 4 des NATO-Vertrags. Dieser sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitgliedsstaat seine territoriale Integrität, Sicherheit oder Unabhängigkeit für bedroht hält.

Polen hatte gestern Abend zudem einen weiteren Zwischenfall mit russischen Kampfflugzeugen über der Ostsee gemeldet. Zwei Maschinen hätten im Tiefflug eine Bohrplattform überflogen und deren Sicherheitszone verletzt, hieß es.

Weber: Starke europäische Luftverteidigung ist nötiger denn je

EVP-Chef Weber forderte eine entschiedene Reaktion. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eine starke europäische Luftverteidigung sei nötiger denn je. Russlands Präsident Putin provoziere nicht nur, sondern teste die europäische Verteidigungsfähigkeit.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.