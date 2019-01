Zwei Tage nach der schweren Gasexplosion in einem Wohnhaus in Russland haben Rettungskräfte zwei weitere Leichen aus den Trümmern geborgen.

Damit steigt die Zahl der bestätigten Todesopfer auf elf, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz meldet. Mindestens 30 Menschen werden noch vermisst. Aufgrund der eisigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad besteht den Helfern zufolge nur wenig Hoffnung, Menschen noch lebend aus dem teilweise eingestürzten Plattenbau zu bergen.



Die Ursache der Gasexplosion in dem zwölfstöckigen Gebäude in der Stadt Magnitogorsk im Südural ist nach wie vor ungeklärt. Laut Tass haben die Ermittlungsbehörden keine Sprengstoffspuren am Unglücksort entdeckt.