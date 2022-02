Ein gepanzertes Fahrzeug auf einer Straße in der Ukraine (imago images/SNA/Konstantin Mihalchevskiy)

Russland hat nach eigenen Angaben weitere Ziele in der Ukraine unter Beschuss genommen. Wie die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau meldet, wurden mittlerweile 83 landgestützte Objekte zerstört. Damit habe man alle militärischen Ziele des Tages erreicht. Die ukrainische Armee berichtet von mehr als 30 verschiedenen Militäroperationen russischer Einheiten aus allen Richtungen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich von unabhängiger Seite nicht bestätigen. In der Hauptstadt Kiew wurde Luftalarm ausgelöst. Die Stadtverwaltung rief alle Bürger auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Russische Hubschrauber und Flugzeuge setzen nach ukrainischen Angaben Fallschirmjäger am Militärflughafen Hostomel ab - nahe der Hauptstadt Kiew.

Vertreter der ukrainischen Regierung und der Armee berichteten von zahlreichen getöteten Soldaten. Die Behörden in der Provinz Cherson im Süden des Landes teilten mit, dass Teile der Region nicht mehr unter Kontrolle der Regierungstruppen stünden. Zudem sind nach ukrainischen Angaben Soldaten aus Russland in das Gebiet rund um die Atomreaktor-Ruine in Tschernobyl vorgedrungen und haben es "nach erbitterten Kämpfen" eingenommen. Der Unglücksreaktor könne daher nicht mehr als sicher angesehen werden, es handele sich um "eine der ernstesten Bedrohungen für Europa", sagte der ukrainische Präsidentenberater Podoljak am Abend.

Die russischen Angriffe waren heute früh von mehreren Seiten erfolgt - sowohl aus Russland als auch von der annektierten Halbinsel Krim und aus dem Nachbarstaat Belarus. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums handelt es sich bei der russischen Attacke um die erste Phase einer vermutlich großangelegten, mehrstufigen Invasion. In den ersten Stunden des Angriffs seien mehr als 100 Raketen zum Einsatz gekommen - überwiegend ballistische Kurzstreckenraketen, aber auch mit mittlerer Reichweite sowie Flugabwehrraketen.

Putin nennt Begründung für Einmarsch

Russland hatte in den frühen Morgenstunden Krieg in der Ukraine begonnen. Präsident Putin befahl eine Militäroperation gegen das Nachbarland – aus der Luft, am Boden und zur See. Putin gab als Ziel an, den Schutz der Menschen in der Ukraine sicherstellen zu wollen, die seit acht Jahren "Misshandlung und Genozid" ausgesetzt seien. Der Kreml verbreitet seit Jahren die unbewiesene Darstellung, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte "Faschisten" in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt.

Scholz: Moskau wird bitteren Preis bezahlen

Bundeskanzler Scholz forderte den russischen Präsidenten Putin auf, den militärischen Angriff auf die Ukraine sofort zu stoppen. Moskau werde für die Aggressionen einen bitteren Preis zahlen, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen des Sicherheitskabinetts in Berlin. Unter anderem die EU kündigte bereits weitere Sanktionen gegen Russland an. Der Außenbeauftragte Borrell sprach von dem härtesten Sanktionspaket, das die EU je verhängt habe. Am Abend soll es beschlossen werden. Laut Medienberichten sind bereits erste Details bekannt.

Nato verstärkt Streitkräfte an Ostflanke

Die Nato aktiviert angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verteidigungspläne für Osteuropa. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte bekommt damit weitreichende Befugnisse, um zum Beispiel Truppen anzufordern und zu verlegen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur. In einer Erklärung der 30 Nato-Botschafter heißt es, man habe zusätzliche Schritte beschlossen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken. Alle Maßnahmen seien und blieben präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend. Zudem ist den Angaben zufolge für morgen ein Videogipfel der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten geplant.

Generalsekretär Stoltenberg sagte, die Allianz werde alles erforderliche tun, um ihr Territorium zu schützen. Mehr als 100 Kampfjets seien in Alarmbereitschaft, um den Luftraum des Nato-Gebiets zu überwachen.

Die Bundeswehr bereitet Berichten zufolge eine Verlegung weiterer Eurofighter zum Schutz der Nato-Südostflanke nach Rumänien vor. Die Kampfflugzeuge sollten vom Fliegerhorst Neuburg an der Donau starten, meldet die Deutsche Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.