Reaktion auf EU-Sanktionspaket

Der Kreml in Moskau. (dpa / picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Betroffen sind laut dem russischen Außenministerium unter anderem Sicherheitsbeamte, Geschäftsleute sowie Abgeordnete des EU-Parlaments. Namen wurden nicht genannt.

Das bereits elfte EU-Sanktionspaket seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine trat heute in Kraft. Es umfasst Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Organisationen, die Russlands Krieg unterstützen. Vorgesehen ist auch ein Instrument gegen die Umgehung von bereits erlassenen Sanktionen. So sollen ausgewählte europäische Exporte in bestimmte Drittstaaten notfalls eingeschränkt werden können.

